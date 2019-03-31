Анастасия Кузьмина: "Вопрос о моем участии в эстафетах еще обсуждается"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры. Тем не менее, она отметила, что не исключается ее участие в эстафетных гонках на Кубке мира.

- Говорят, что вы можете продолжать бегать за сборную Словакии эстафеты на Кубке мира? - Этот вопрос еще обсуждается. Если я буду четвертой спортсменкой, то, конечно, не откажусь помочь команде. Без меня состав просто не наберется. Но если закончит еще одна словацкая биатлонистка, то, соответственно, и мне не будет смысла бежать эстафеты, - цитирует спортсменку "Тюменская арена".

Анастасия Кузьмина - трехкратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира-2019 в спринте.