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11 июля будет избран новый президент СБР

18:37
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Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР, на которой будет выбран новый президент организации, пройдет в Москве 11 июля, сообщает News.ru.

По сведениям источника, против этого решения голосовал Владимир Драчев и два его соратника — Сергей Чепиков и Сергей Тарасов. В случае перевыборов шансы Драчева сохранить должность президента минимальна.

Драчев занимает должность президента СБР с 18 мая 2018 года. В январе 2020 года биатлонисты и члены СБР потребовали отставки Драчева.

Дополнительная информация:

https://news.ru/others/biatlon-opredelilsya-s-trenerami-i-naznachil-vybory-prezidenta/

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