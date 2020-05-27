11 июля будет избран новый президент СБР

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР, на которой будет выбран новый президент организации, пройдет в Москве 11 июля, сообщает News.ru.

По сведениям источника, против этого решения голосовал Владимир Драчев и два его соратника — Сергей Чепиков и Сергей Тарасов. В случае перевыборов шансы Драчева сохранить должность президента минимальна.

Драчев занимает должность президента СБР с 18 мая 2018 года. В январе 2020 года биатлонисты и члены СБР потребовали отставки Драчева.