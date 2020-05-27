11 июля будет избран новый президент СБР
18:37
Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР, на которой будет выбран новый президент организации, пройдет в Москве 11 июля, сообщает News.ru.
По сведениям источника, против этого решения голосовал Владимир Драчев и два его соратника — Сергей Чепиков и Сергей Тарасов. В случае перевыборов шансы Драчева сохранить должность президента минимальна.
Драчев занимает должность президента СБР с 18 мая 2018 года. В январе 2020 года биатлонисты и члены СБР потребовали отставки Драчева.
Дополнительная информация:
https://news.ru/others/biatlon-opredelilsya-s-trenerami-i-naznachil-vybory-prezidenta/
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