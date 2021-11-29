Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

В женской команде сборной России по биатлону замен не будет

13:29
Теги:

В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что тренерский штаб решил не производить замен в женской команде после первого этапа Кубка мира.

Сегодня, 29 ноября, сообщалось, что в мужской команде России произошли изменения: Евгения Гараничева и Матвея Елисеева заменили Василий Томшин и Александр Поварницын.

«В женском составе изменений не планируется», — рассказали в СБР.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.

Женщин будут предсавлять Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Лариса Куклина и Ирина Казакевич.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonrus.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
10 историй певиц, которые сильно похудели
Умер режиссер Владимир Наумов
2