В женской команде сборной России по биатлону замен не будет

В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что тренерский штаб решил не производить замен в женской команде после первого этапа Кубка мира.

Сегодня, 29 ноября, сообщалось, что в мужской команде России произошли изменения: Евгения Гараничева и Матвея Елисеева заменили Василий Томшин и Александр Поварницын.

«В женском составе изменений не планируется», — рассказали в СБР.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.

Женщин будут предсавлять Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Лариса Куклина и Ирина Казакевич.