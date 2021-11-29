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«Ротация напрашивалась». Губерниев высказался об исключении Гараничева и Елисеева из состава сборной России

16:13
Евгений Гараничев. Фото Global Look Press
Евгений Гараничев. Фото Global Look Press
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об изменениях в составе сборной России перед вторыми этапами соревнований в Кубке мира и Кубке IBU.

«Виктор Майгуров объявил о первой ротации в сборной России. Она напрашивалась. Гараничев с Елисеевым отправляются во вторую команду. В первую команду приедут Поварницын, который выиграл национальный отбор, но не мог приехать на Кубок мира, и Томшин, который занял два призовых места на Кубке IBU. Их появление напрашивалось. Гараничев выступает совсем плохо, еще и палки забывает. Ну а проблемы Елисеева давно всем известны.

Очень грамотно, что оставили в покое женскую команду. Там есть вопросы только по Казакевич, но она, как великолепная лыжница, должна продолжать бегать и бороться за место на Кубке мира, приобретая необходимую уверенность», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.

Гараничев занял 113-е место в спринте на Кубке мира, Елисеев занял 78-ю позицию.

Казакевич допустила десять промахов в индивидуальной гонке и заняла 109 позицию. В спринте она оказалась на 79-й строчке.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/3221

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Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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