«Ротация напрашивалась». Губерниев высказался об исключении Гараничева и Елисеева из состава сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об изменениях в составе сборной России перед вторыми этапами соревнований в Кубке мира и Кубке IBU.

«Виктор Майгуров объявил о первой ротации в сборной России. Она напрашивалась. Гараничев с Елисеевым отправляются во вторую команду. В первую команду приедут Поварницын, который выиграл национальный отбор, но не мог приехать на Кубок мира, и Томшин, который занял два призовых места на Кубке IBU. Их появление напрашивалось. Гараничев выступает совсем плохо, еще и палки забывает. Ну а проблемы Елисеева давно всем известны.

Очень грамотно, что оставили в покое женскую команду. Там есть вопросы только по Казакевич, но она, как великолепная лыжница, должна продолжать бегать и бороться за место на Кубке мира, приобретая необходимую уверенность», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.

Гараничев занял 113-е место в спринте на Кубке мира, Елисеев занял 78-ю позицию.

Казакевич допустила десять промахов в индивидуальной гонке и заняла 109 позицию. В спринте она оказалась на 79-й строчке.