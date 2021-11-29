Кристина Резцова: «Уже можно выставить фоточку с первого этапа Кубка мира»
09:57
Российская биатлонистка Кристина Резцова в своем Instagram опубликовала фото после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.
«Думаю, уже можно выставить фоточку с первого этапа Кубка мира. Эстерсунд неплохо встретил. Работаем дальше. Это только начало», — написала Резцова.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина — 17 место, она остала от победительницы на 01.03,7, но отстреляла без промахов. Кристина Резцова заняла 33-е место с отставанием от победительницы на 01.36,9.
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