Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Кристина Резцова: «Уже можно выставить фоточку с первого этапа Кубка мира»

09:57
Теги:

Российская биатлонистка Кристина Резцова в своем Instagram опубликовала фото после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

«Думаю, уже можно выставить фоточку с первого этапа Кубка мира. Эстерсунд неплохо встретил. Работаем дальше. Это только начало», — написала Резцова.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина — 17 место, она остала от победительницы на 01.03,7, но отстреляла без промахов. Кристина Резцова заняла 33-е место с отставанием от победительницы на 01.36,9.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
10 историй певиц, которые сильно похудели
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
2
1