Кристина Резцова: «Уже можно выставить фоточку с первого этапа Кубка мира»

Российская биатлонистка Кристина Резцова в своем Instagram опубликовала фото после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

«Думаю, уже можно выставить фоточку с первого этапа Кубка мира. Эстерсунд неплохо встретил. Работаем дальше. Это только начало», — написала Резцова.