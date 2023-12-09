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Сегодня, 17:50

Шведка Эберг выиграла пасьют на втором этапе Кубка мира в Австрии

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг победила в гонке преследования на 10 км на втором этапе Кубка мира австрийском Хохфильцене.

Эберг показала время 29 минута 44,6 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла швейцарка Лена Хекки, допустившая 1 промах и отставшая от лидера на 11,2 секунды. Третье место завоевала Ингрид Таннреволь из Норвегии с отставанием 18,5 секунды при одном промахе.

Кубок мира, второй этап. Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования, 10 км

Женщины

1. Эльвира Эберг (Швеция) 29.44,6 (1 промах)

2. Лена Хекки (Швейцария) +11.2 (1)

3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) + 18,5 (1)

4. Лиза Виттоцци (Италия) + 32,0 (1)

5. Жюли Симон (Франция) +1.01,5 (1)

6. Ханна Эберг (Швеция) +1.14,6 (0)

Биатлон
Ингрид Таннреволь
Лена Хекки
Эльвира Эберг
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