Шипулин готов помочь Логинову преодолеть непростой период в карьере

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете Антон Шипулин заявил, что готов оказать поддержку Александру Логинову в тяжелый период его жизни. Ранее 28-летний Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры в связи с непрекращающейся травлей из-за его допингового прошлого.

— На Сашу, как и на Евгения Устюгова, сейчас оказывается давление, — цитирует Логинова ТАСС. — Рассматривают то, что было шесть лет назад, более десяти лет назад, насколько мне известно, группа юристов сейчас ведет эти дела. Саше сейчас очень тяжело, в Италии мы с ним разговаривали три-четыре часа, сейчас тоже будем разговаривать, что делать дальше, какую стратегию выбирать. Ему нужна поддержка, надеюсь, что в следующем сезоне у него все будет хорошо.