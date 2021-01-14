Шашилов рассказал об ожиданиях от дебюта Носковой на Кубке мира в нынешнем сезоне

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал об ожиданиях от дебюта Екатерины Носковой в спринте на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Чего ждать от Носковой? Обычно, мы говорим, что нужно попасть в гонку преследования. Но на данном этапе нет пасьюта, поэтому, считаю, хорошим результатом будет место в 40-50 лучших», — сказал Шашилов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта в Оберхофе. Начало гонки — в 16.30 (мск).