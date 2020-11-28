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Россия на пятом месте в мужском зачете Кубка наций

15:04
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Сборная России находится на пятом месте с общем зачете Кубка наций после мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Норвежец Штурла Легрейд стал победителем стартовой гонки нового сезона Кубка мира. Он прошел индивидуальную гонку без единой ошибки на рубеже.

Почти 20 секунд ему проиграл соотечественник Йоханнес Бе. Третий результат с отставанием более минуты занял немец Эрик Лессер.

Россиянин Александр Логинов показал десятый результат.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 443 (+443)
2 (2). Франция — 409 (+409)
3 (3). Германия — 385 (+385)
4 (4). Чехия — 365 (+365)
5 (5). Россия — 350 (+350)
6 (6). Австрия — 340 (+340)

Кубок мира по биатлону

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