Россия на пятом месте в мужском зачете Кубка наций

Сборная России находится на пятом месте с общем зачете Кубка наций после мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Норвежец Штурла Легрейд стал победителем стартовой гонки нового сезона Кубка мира. Он прошел индивидуальную гонку без единой ошибки на рубеже.

Почти 20 секунд ему проиграл соотечественник Йоханнес Бе. Третий результат с отставанием более минуты занял немец Эрик Лессер.

Россиянин Александр Логинов показал десятый результат.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 443 (+443)

2 (2). Франция — 409 (+409)

3 (3). Германия — 385 (+385)

4 (4). Чехия — 365 (+365)

5 (5). Россия — 350 (+350)

6 (6). Австрия — 340 (+340)