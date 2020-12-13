Польховский считает, что россияне добавляют по ходу биатлонного сезона

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал неудачную серию российских биатлонистов. Представители России на протяжении 32 гонок не выигрывали медали.

«На протяжении сезона мы видим прогресс. То, что Казакевич проиграла сегодня 41 секунду ходом лидерам, говорит, что мы может бороться с фаворитами. Чем дальше в сезон, тем разрывы должны уменьшиться», — сказала Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, приехавшая к финишу 14-й.