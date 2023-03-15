Дениза Херрманн объявила о завершении карьеры

Немецкая биатлонистка Дениза Херрманн-Вик объявила о завершении карьеры.

«Я всегда чувствовала, что возможность превратить свою страсть в профессию — это привилегия. Моя жизнь стала намного богаче благодаря тому, что я встретила много людей и со многими подружилась. Спасибо всем, кто поддерживал меня и всегда в меня верил. Без вас я не смогла бы ничего добиться. После 16 лет в лыжных гонках и 7 лет в биатлоне пора начинать новую главу. С нетерпением ожидаю, что мне приготовила жизнь дальше», — написала у себя в соцсетях спортсменка.

34-летняя Херрманн начинала карьеру в лыжных гонках и перешла в биатлон в сезоне-2016/17. Она дважды становилась чемпионкой мира по биатлону (2019, 2023), а на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала золото в индивидуальной гонке.

Лучшим достижением спортсменки в Кубке мира по биатлону было третье место в личном зачете в сезоне-2019/20.