Норвежки выиграли эстафету в Нове-Место, Россия и Украина уступили бронзу Германии
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Второй стала команда Франции.
Сборная России с последней стрельбы уходила третьей, но на финише Кристина Резцова пропустила вперед украинку Елену Пидгрушную и немку Дениза Херманн и в результате стала пятой.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Женщины
Эстафета 4 х 6 км
1. Норвегия (Каролин Кноттен, Ида Лин, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф) — 1:09.14,8 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)
2. Франция (Жюли Симон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Анаис Бескон) — отставание 28,7 (1 + 10)
3. Германия (Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Дениза Херманн) — 57,0 (1 + 14)
4. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная) — 58,5 (1 + 12)
5. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова) — 1.11,7 (1 + 12)
6. Италия (Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара, Доротея Вирер) — 2.01,3 (0 + 11)