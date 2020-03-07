Норвежки выиграли эстафету в Нове-Место, Россия и Украина уступили бронзу Германии

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Второй стала команда Франции.

Сборная России с последней стрельбы уходила третьей, но на финише Кристина Резцова пропустила вперед украинку Елену Пидгрушную и немку Дениза Херманн и в результате стала пятой.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Норвегия (Каролин Кноттен, Ида Лин, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф) — 1:09.14,8 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)

2. Франция (Жюли Симон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Анаис Бескон) — отставание 28,7 (1 + 10)

3. Германия (Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Дениза Херманн) — 57,0 (1 + 14)

4. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная) — 58,5 (1 + 12)

5. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова) — 1.11,7 (1 + 12)

6. Италия (Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара, Доротея Вирер) — 2.01,3 (0 + 11)

Трансляция женской эстафеты