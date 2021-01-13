Норвежцы выяснили, почему проиграли России в смешанной эстафете в Оберхофе

Норвежское издание NRK опубликовала статью о проблемах с лыжными палками в сборной Норвегии по биатлону и лыжным гонкам.

С ними на минувших выходных столкнулись Эмиль Иверсен в лыжном спринте на Кубке Норвегии, а также Йоханнес Дале и немец Беннедикт Доль в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Все эти соревнования прошли при пониженной температуре воздуха, в результате чего клей, которым к палкам прикреплены ручки, стал держать хуже. В результаты Иверсен и Доль ломали палки во время гонок, а Дале имел проблемы на тренировках. Австрийский производитель заявил, что знает об этих недостатках и пообещал все исправить до чемпионата мира по биатлону, который стартует 10 февраля в Поклюке.

Сборная России одержала победу в смешанной эстафете в Оберхофе и прервала неудачную серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и чемпионате мира.