Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Норвежцы выяснили, почему проиграли России в смешанной эстафете в Оберхофе

10:14
Теги:

Норвежское издание NRK опубликовала статью о проблемах с лыжными палками в сборной Норвегии по биатлону и лыжным гонкам.

С ними на минувших выходных столкнулись Эмиль Иверсен в лыжном спринте на Кубке Норвегии, а также Йоханнес Дале и немец Беннедикт Доль в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Все эти соревнования прошли при пониженной температуре воздуха, в результате чего клей, которым к палкам прикреплены ручки, стал держать хуже. В результаты Иверсен и Доль ломали палки во время гонок, а Дале имел проблемы на тренировках. Австрийский производитель заявил, что знает об этих недостатках и пообещал все исправить до чемпионата мира по биатлону, который стартует 10 февраля в Поклюке.

Сборная России одержала победу в смешанной эстафете в Оберхофе и прервала неудачную серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и чемпионате мира.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир