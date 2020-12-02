Названы старт-листы мужского и женского спринта на втором этапе Кубка мира

Опубликованы старт-листы мужского и женского спринта на втором этапе Кубка мира, который, как и первый, пройдет в финском Контиолахти. Обе гонки состоятся 3 декабря.

Первыми на старт выйдут мужчины, гонка начнется в 15.30 по московскому времени. Первым на старт выйдет француз Сильвен Дестье.

Из россиян гонку побегут: Матвей Елисеев (4-й стартовый номер), Александр Логинов (8), Эдуард Латыпов (25), Антон Бабиков (40), Семен Сучилов (77), Петр Пащенко (93).

Женский спринт начнется в 18.30, первой стартует Дуня Здоуц из Австрии.

Россию в женской гонке представят: Евгения Павлова (19), Ульяна Кайшева (20), Ирина Казакевич (38), Светлана Миронова (49), Тамара Воронина (84), Анастасия Гореева (89).