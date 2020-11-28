Легрейд возглавил общий зачет Кубка мира

В Контиолахти стартовал новый сезон Кубка мира. Победу в стартовой индивидуальной гонке одержал норвежец Штурла Легрейд. Он же возглавил общий зачет Кубка мира.

Индивидуальная гонка и общий зачет (м)

1 (1). Штурла Легрейд (Норвегия) — 60 (+60)

2 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 54 (+54)

3 (3). Эрик Лессер (Германия) — 48 (+48)

4 (4). Кантен Фийон Майе (Франция) — 43 (+43)

5 (5). Ондржей Моравец (Чехия) — 40 (+40)

6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 38 (+38)

10 (10). Александр Логинов (Россия) — 31 (+31)

26 (26). Матвей Елисеев (Россия) — 15 (+15)

37 (37). Петр Пащенко (Россия) — 4 (+4)