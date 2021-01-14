Кайшевой нет разницы, на каком этапе эстафете ей бежать

Ульяна Кайшева прокомментировала итоги спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

«Немного не хватает скорости, как всегда. Сегодня в двадцатке сильнейших, но особо не радует. Как удобно бежать в эстафете? Это пусть решают тренеры, как скажут, так и будет. Жаль, что я буду единственной, кто выступит в масс-старте от России», — сказала Кайшева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ульяна Кайшева пришла к финишу 19-й, проиграв норвежке Тириль Экхофф минуту и 11 секунд.