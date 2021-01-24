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Иван Черезов о мужском масс-старте: «Сегодня у ребят не сложилось»

18:35
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Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал «СЭ» результаты мужского масс-старта. Лучший из россиян — Александр Логинов, занявший 19-е место.

«Что касается Эдуарда (Латыпова), Саши (Логинова) и Матвея (Елисеева) — наверное, есть определенное утомление. Три гонки подряд в горах — возможно, не хватило концентрации, эмоционально выдохлись. Насчет Жени (Гараничева) говорить сложно, потому что он не бежал, отдыхал. Не знаю, что с ним произошло. Да, сегодня у ребят не сложилось.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

(Константин Колмаков)

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