Губерниев назвал состав мужской сборной России на эстафету в Оберхофе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в эфире программы «Все на Матч» передал слова тренерского штаба мужской сборной России о составе на эстафету на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«И так, на первом этапе у нас побежит Кирилл Стрельцов, далее Матвей Елисеев и Александр Логинов, а на четвертом этапе наш блестящий финишер Эдуард Латыпов», — сказал Губерниев.

Мужская эстафета пройдет в пятницу, 15 января. Начало — в 16.30 (мск).