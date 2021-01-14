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Губерниев назвал состав мужской сборной России на эстафету в Оберхофе

18:23
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в эфире программы «Все на Матч» передал слова тренерского штаба мужской сборной России о составе на эстафету на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«И так, на первом этапе у нас побежит Кирилл Стрельцов, далее Матвей Елисеев и Александр Логинов, а на четвертом этапе наш блестящий финишер Эдуард Латыпов», — сказал Губерниев.

Мужская эстафета пройдет в пятницу, 15 января. Начало — в 16.30 (мск).

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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