Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских спортсменов в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Как всегда, три наших спортсменов можно сказать выступили хорошо. Логинов отстрелялся великолепно. Латыпов чуть быстрее бежал, но допустил один промах. На данный момент это хороший результат. Это наше место, оно такое было и в прошлом году», — сказал Драчев «СЭ».

Также Драчев раскритиковал биатлонистов Елисеева и Гараничева.

«У Евгения бывает такое. Он то на старт в Америке не выйдет, то палки забудут. Для него это естественно. Ему можно спокойно уже покупать билет. Так же как и Елисееву. Пусть молодые ребята готовятся — Томшин, Мухамедзянов. Что Гараничеву делать в сборной? Это лучшие биатлонисты страны. Для того, чтобы попасть на Кубок мира, нужно проходить отборы. А пока его нет, так и будут 115-е места. Это не уровень сборной команды страны. Даже не обсуждается», — добавил Драчев.

Россияне не смогли претендовать на подиум. Евгений Гараничев вообще забыл палки на старте, так что не попал даже в первую сотню.