Хованцев предложил заменить Елисеева и Гараничева на Томшина и Поварницына на Кубке мира

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Много вопросов вызывает ситуация с Елисеевым, в плане того, что летом он 1,5 месяца не занимался, а тренер не в курсе этого. Считаю, что Томшина и Поварницына надо вызывать с Кубка IBU на следующий этап Кубка мира, сделать ротацию, потому что Томшин, к примеру, сегодня выиграл в гонке преследования. Результаты у ребят очень хорошие, почему не дать попробовать с учетом того, что у Гараничева с Елисеевым просто провальное выступление», — сказал Хованцев «СЭ».

Хованцев также возмутился, как Гараничев мог забыть палки в вакс-кабине.

«Это твой личный инвентарь, который, как и винтовку, ты не должен выпускать из рук на соревнованиях. Не знаю, волнение ли это. Как можно выходить на этап Кубка мира, не имея ни одного контрольного старта или среза? Ни чемпионата России, ни летних стартов. Естественно, они смотрят на спортсменов, которые просто несутся, но они так не могут. Они не знают этого», — добавил Хованцев.

Лучшим из россиян в гонке стал Александр Логинов — он 10-й, сразу за ним Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов — 23-й. Матвей Елисеев в интервью после гонки сказал о возможной паузе в карьере, а Евгений Гараничев забыл палки и стартовал с опозданием в 35 секунд.