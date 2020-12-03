Кубок мира по биатлону: видеотрансляция мужского спринта
14:50
Сегодня, 3 декабря, в Контиолахти (Финляндия) пройдет мужской спринт (10 км) в рамках второго этапа Кубка мира. Гонка начнется в 15.20 (мск).
В составе сборной России выйдут на трассу: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Семен Сучилов и Петр Пащенко.
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».
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