Кубок мира по биатлону: видеотрансляция мужского спринта

Сегодня, 3 декабря, в Контиолахти (Финляндия) пройдет мужской спринт (10 км) в рамках второго этапа Кубка мира. Гонка начнется в 15.20 (мск).

В составе сборной России выйдут на трассу: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Семен Сучилов и Петр Пащенко.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция мужского спринта