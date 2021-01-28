Интервью спортсменки, которая накануне главного старта набрала отменную форму.

У Евгении Павловой прошлый сезон получился скомканным. Нынешний тоже начинался так себе: до Нового года только два попадания в топ-30 в личных гонках. Однако потом произошло что-то сильно похожее на новогоднее чудо. В паре с Матвеем Елисеевым спортсменка красиво выиграла «Рождественскую гонку». И после такого заряда позитивных эмоций (или это просто совпадение?) начала выступать совсем по-другому. Шестое место в спринте Оберхофа и аналогичная позиция в индивидуалке в Антерсельве. Значительный прогресс в скорости. Так Павлова ногами стала лучшей на своем этапе в победной для России эстафете. Когда такое было?

Сейчас наша сборная в Поклюке, в которой через полторы недели стартует чемпионат мира. Мы связались с 27-летней спортсменкой, чтобы узнать, в каком она сейчас настроении. Правда, интернет, как это часто бывает в европейских отелях, сильно подвел. Поэтому вместо разговора пришлось переписываться.

В шоке от своей скорости, но это еще не пик формы

— Поклюка встретила вас шикарным букетом от неизвестного отправителя. Что за история?

— Да, получается так. Ничего особенного. Просто прислали цветы. Красивый букет. Большой. Кто-то, видимо, поздравил с победой. Большего сама не знаю.

— Как вообще обстановка в Словении?

— Тут все клево. Погода хорошая, легкий морозец. Тренируемся в красивых местах, снега очень много.

— После Антерсельвы, наверное, все в ярких красках.

— Думаю, прошлый этап еще больше дал понять, что можно бороться и показывать достойный результат.

— Мы с вами виделись там два года назад, но тогда вы из-за перегруза соревноваться не могли. Теперь успели прочувствовать, что такое бежать на высоте?

— Точно. Хотя у меня выпал один день — масс-старт (Евгения заняла в нем 11-е место. — Прим. «СЭ»). В той гонке было очень сложно терпеть. А в остальном было даже очень хорошее самочувствие. И трасса мне понравилась, и то, как я отработала этап в эстафете.

— Шестое место в спринте Оберхофа и в индивидуалке на прошлой неделе — это пока лучшие личные результаты в вашей карьере. Насколько радует собственная форма в преддверии ЧМ?

— Конечно радует! Но я знаю, что можно лучше. Так что просто буду работать дальше.

— Победа в эстафете — самое кайфовое, что было в этом сезоне?

— Думаю, и мне, и Матвею много дала «Рождественская гонка». Мне понравились формат гонки, результат и вообще весь тот день. Он был полон эмоций. А эстафета — тоже отличная гонка. Работала вся команда, и это очень радует.

— Атмосфера в женской сборной после такой эстафеты — огонь?

— Очень классная! Но и до этого все было хорошо. У нас действительно дружная команда.

— Каково это — чувствовать, что по скорости можешь рубиться практически со всеми?

— Наверное, я маленько в шоке, что показываю такую скорость. С другой стороны, понимаю, что очень много работала летом. Как видно, не напрасно.

— Есть мнение, что вы слишком рано вышли на пик формы, и в Словении будет спад.

— А я не думаю, что это прям пик формы. Просто будем сейчас более аккуратными в подготовке и сделаем всё возможное, чтобы подойти в лучшем состоянии к чемпионату мира.

— Насколько желанна для вас медаль чемпионата мира? Можно сказать, что, если ее выиграете, карьера удалась?

— Медаль — это очень хорошо. Но даже на этом карьера не заканчивается. При любых раскладах буду работать дальше и биться в каждой гонке. У каждого спортсмена есть мечта, и он идёт к ней.

— Стоит ли бежать в Поклюке всю программу? Или это жесть?

— Да нет, отработать весь чемпионат было бы хорошо. Но будем отталкиваться от состояния и решения тренеров. Они будут выбирать, кто и где побежит.

Безмедальная серия давила

— Когда в начале сезона всей страной считали безмедальную серию и мало чего получалось, это сильно давило?

— Конечно. Постоянно это в интернете. Куда ни зайдешь. Но потом я отпустила эту ситуацию. Решила: просто выхожу и делаю свою работу.

— На чемпионате мира выступать придется без флага и гимна. Как и на что это повлияет?

— Не думаю об этом. Все и так знают, кто мы и откуда.

— Видели финиш Александра Большунова в лыжной эстафете?

— Да. Могу только поддержать его.

— Если вас кто-то свалит или подрежет в финишном коридоре, есть вариант, что вы поступите аналогично?