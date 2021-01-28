«Наверное, с моим характером я поступила бы как Большунов». Павлова — о предстоящем ЧМ
У Евгении Павловой прошлый сезон получился скомканным. Нынешний тоже начинался так себе: до Нового года только два попадания в топ-30 в личных гонках. Однако потом произошло что-то сильно похожее на новогоднее чудо. В паре с Матвеем Елисеевым спортсменка красиво выиграла «Рождественскую гонку». И после такого заряда позитивных эмоций (или это просто совпадение?) начала выступать совсем по-другому. Шестое место в спринте Оберхофа и аналогичная позиция в индивидуалке в Антерсельве. Значительный прогресс в скорости. Так Павлова ногами стала лучшей на своем этапе в победной для России эстафете. Когда такое было?
Сейчас наша сборная в Поклюке, в которой через полторы недели стартует чемпионат мира. Мы связались с 27-летней спортсменкой, чтобы узнать, в каком она сейчас настроении. Правда, интернет, как это часто бывает в европейских отелях, сильно подвел. Поэтому вместо разговора пришлось переписываться.
В шоке от своей скорости, но это еще не пик формы
— Поклюка встретила вас шикарным букетом от неизвестного отправителя. Что за история?
— Да, получается так. Ничего особенного. Просто прислали цветы. Красивый букет. Большой. Кто-то, видимо, поздравил с победой. Большего сама не знаю.
— Как вообще обстановка в Словении?
— Тут все клево. Погода хорошая, легкий морозец. Тренируемся в красивых местах, снега очень много.
— После Антерсельвы, наверное, все в ярких красках.
— Думаю, прошлый этап еще больше дал понять, что можно бороться и показывать достойный результат.
— Мы с вами виделись там два года назад, но тогда вы из-за перегруза соревноваться не могли. Теперь успели прочувствовать, что такое бежать на высоте?
— Точно. Хотя у меня выпал один день — масс-старт (Евгения заняла в нем 11-е место. — Прим. «СЭ»). В той гонке было очень сложно терпеть. А в остальном было даже очень хорошее самочувствие. И трасса мне понравилась, и то, как я отработала этап в эстафете.
— Шестое место в спринте Оберхофа и в индивидуалке на прошлой неделе — это пока лучшие личные результаты в вашей карьере. Насколько радует собственная форма в преддверии ЧМ?
— Конечно радует! Но я знаю, что можно лучше. Так что просто буду работать дальше.
— Победа в эстафете — самое кайфовое, что было в этом сезоне?
— Думаю, и мне, и Матвею много дала «Рождественская гонка». Мне понравились формат гонки, результат и вообще весь тот день. Он был полон эмоций. А эстафета — тоже отличная гонка. Работала вся команда, и это очень радует.
— Атмосфера в женской сборной после такой эстафеты — огонь?
— Очень классная! Но и до этого все было хорошо. У нас действительно дружная команда.
— Каково это — чувствовать, что по скорости можешь рубиться практически со всеми?
— Наверное, я маленько в шоке, что показываю такую скорость. С другой стороны, понимаю, что очень много работала летом. Как видно, не напрасно.
— Есть мнение, что вы слишком рано вышли на пик формы, и в Словении будет спад.
— А я не думаю, что это прям пик формы. Просто будем сейчас более аккуратными в подготовке и сделаем всё возможное, чтобы подойти в лучшем состоянии к чемпионату мира.
— Насколько желанна для вас медаль чемпионата мира? Можно сказать, что, если ее выиграете, карьера удалась?
— Медаль — это очень хорошо. Но даже на этом карьера не заканчивается. При любых раскладах буду работать дальше и биться в каждой гонке. У каждого спортсмена есть мечта, и он идёт к ней.
— Стоит ли бежать в Поклюке всю программу? Или это жесть?
— Да нет, отработать весь чемпионат было бы хорошо. Но будем отталкиваться от состояния и решения тренеров. Они будут выбирать, кто и где побежит.
Безмедальная серия давила
— Когда в начале сезона всей страной считали безмедальную серию и мало чего получалось, это сильно давило?
— Конечно. Постоянно это в интернете. Куда ни зайдешь. Но потом я отпустила эту ситуацию. Решила: просто выхожу и делаю свою работу.
— На чемпионате мира выступать придется без флага и гимна. Как и на что это повлияет?
— Не думаю об этом. Все и так знают, кто мы и откуда.
— Видели финиш Александра Большунова в лыжной эстафете?
— Да. Могу только поддержать его.
— Если вас кто-то свалит или подрежет в финишном коридоре, есть вариант, что вы поступите аналогично?
— Наверное, с моим характером я сделала бы так же (после этого предложения Евгения поставила смеющийся смайлик. — Прим. «СЭ»). Но у нас не так грубо проходят разборки. И, надеюсь, что больше нигде и никогда это не повторится. Я за уважение спортсменов к друг другу.
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