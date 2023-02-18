Невероятный финиш женского преследования в Чайковском. Российские гонки интереснее чемпионата мира?

Куклина и Гореева порадовали зрителей.

Кубок России. Финал. Гонка преследования

Женщины.

1. Лариса Куклина — 31.34,0 (0)

2. Анастасия Гореева — 0,8 (1)

3. Наталья Гербулова — 23,4 (4)

Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 31.43,4 (0)

2. Карим Халили — 1.01,7 (1)

3. Кирилл Бажин — 1.09,3 (0)

В Пермском крае продолжается финал Кубка России. На биатлонном стадионе Чайковского прошли гонки преследования. Те, кто проснулся пораньше, посмотрели отличную женскую гонку — такой борьбы на финише, как между Ларисой Куклиной и Анастасией Гореевой, зрители не видели давно. Немного быстрее была Куклина — вместе с победой она забрала и Малый хрустальный глобус за пасьюты на Кубке России. У мужчин с большим гандикапом стартовал Эдуард Латыпов — у лидера сборной была форма почти в 40 секунд.

Крутой финиш и победа Куклиной в зачете гонок преследования

Чемпионат мира в Оберхофе много чем хорош, но вот интриги на турнире в Германии не хватает. И если женские гонки хоть как-то радуют, то с мужскими совсем беда — побеждает только Норвегия, а если точнее — Йоханнес Бе. У девушек солирует Жюлия Симон. Выигрывает она не в полном одиночестве, но такой борьбы, как на Кубке России, на ЧМ все-таки не наблюдается. По крайней мере в эту субботу сравнить можно было наглядно. Женское преследование по Москве началось в девять утра. Мало кто в выходной день готов встать в это время на биатлон, но те, кто пропустил гонку, наверняка об этом пожалели. Или пожалеют, когда узнают, какая драма развернулась на трассе пермского города Чайковский. Финиш Анастасии Гореевой и Ларисы Куклиной — едва ли не лучшее, что было в этом биатлонном сезоне.

На последний круг Куклина заходила с заметным отставанием от Гореевой. Приблизилась только к финишу и долго держалась рядом. Дальше — очень грамотная тактическая работа. Лариса рассчитала свою конкурентку, сидела под ней, работала в одном ритме и вышла вперед в самый нужный момент. Финишный спурт — за Ларисой. «Если честно, сама не ожидала такого финиша в борьбе с Настей, — скромно оценила свою победу Куклина в беседе с порталом matchtv.ru. — Возможно, просто Настя сейчас в какой-то уставшей форме, либо дни такие после гор. Так-то Настя очень сильный спринтер». Гореева действительно считается отличным спринтером, в то время как главные положительные качества Куклиной обычно касаются стрельбы. Но сейчас Лариса в отличной форме, и к ее беговым качествам у специалистов нет никаких вопросов. В конце концов, недаром же Куклина стала лучшей биатлонисткой России на пасьютах?

Лариса Куклина. СБР

Латыпов продолжает доминировать

Мужская гонка изначально была без интриги. Эдуард Латыпов в шикарной форме, уходит со старта первым, да еще и с преимуществом в 38 секунд. Какие тут могут быть вопросы? Проблема была только одна — сможет ли Латыпов правильно настроиться и спокойно работать в одиночестве. Уходить на пасьют с таким гандикапом — это действительно редкая история, и психологически к ней подготовиться непросто. Поначалу Латыпов действительно смотрелся немного неуверенно, но к первой же стрельбе показал свою шикарную готовность. Шансов в итоге Эдуард никому не оставил — уверенный ход, чистая стрельба и ошибки конкурентов. Даниил Серохвостов, который, пожалуй, единственный, кто мог бы достать спортсмена из Башкирии, допустил шесть промахов, и гонка для него закончилась, едва лишь начавшись. Заметно прибавил Карим Халили — он пришел вторым с одним непопаданием. Но все равно проиграл Латыпову чуть больше минуты.

Глядя на такого Эдуарда, одновременно и радуешься его готовности, и грустишь — ведь в таком состоянии души и тела он и правда смог бы побороться за звание чемпиона мира. Не хочется в очередной раз говорить, как Латыпов легко победил бы Йоханнеса Бе. В конце концов, с психологической устойчивостью у норвежца обстоит получше, а его высокий уровень сомнениям не поддается. Но как минимум побороться у Эдуарда шансы были бы. Будут ли они в будущем? Чемпионат мира — событие важное, но главное, чтобы Латыпов выступил на следующей Олимпиаде. Здесь два момента. Во-первых, Эдуарду важно сохранить силы и мотивацию выступать до 2026 года. А во-вторых, к этому моменту МОК и другие международные спортивные структуры должны определить методы допуска россиян на крупные старты. Судя по последним новостям — лед тронулся, так что надежда есть.