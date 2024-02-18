Йоханнес Бе сравнялся с Бьорндаленом по числу золотых медалей на чемпионатах мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

Для 30-летнего норвежца эта золотая медаль стала 20-й на чемпионатах мира. Он сравнялся с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом, который тоже является 20-кратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по биатлону проходил в чешском Нове-Место с 7 по 18 февраля. Победителем медального зачета стала сборная Франции. Норвегия заняла второе место, третье — Италия.