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18 февраля, 20:26

Йоханнес Бе сравнялся с Бьорндаленом по числу золотых медалей на чемпионатах мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Йоханнес Бе.
Фото AFP

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

Для 30-летнего норвежца эта золотая медаль стала 20-й на чемпионатах мира. Он сравнялся с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом, который тоже является 20-кратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по биатлону проходил в чешском Нове-Место с 7 по 18 февраля. Победителем медального зачета стала сборная Франции. Норвегия заняла второе место, третье — Италия.

Биатлон
Йоханнес Бе
Уле-Эйнар Бьорндален
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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