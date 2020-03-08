Владимир Драчев: «В IBU cказали, что ничего плохого не делали»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что Международный союз биатлонистов и глава организации Олле Далин не извинились перед россиянином Александром Логиновым за обыски во время чемпионата мира в Италии. Они прислали письмо, в котором сообщили, что ничего плохого биатлонисту не сделали.

— Они прислали нам письмо, но полностью устраняются от ситуации, — цитирует Драчева РИА «Новости». — Сказали, что ничего плохого не делали. Ждем итогов расследования. Как понимаю, процесс там творческий, изучают телефоны, гаджеты. И пока в Италии расследование не закончится, мы не будем принимать особо никаких действий. Ждем полноценной информации. Все будет зависеть от итогов расследования.

— На данный момент в личных вещах и телефонах Касперовича и Логинова ничего не обнаружено, верно?

— Проверка еще продолжается. Ответов пока нет.

— Наверняка не раз общались с Логиновым. Сейчас он понимает, что погорячился с высказыванием о завершении карьеры?

— Конечно, у него сложная ситуация. Он получил психологический срыв. Ему надо восстановить позитивные эмоции, это самый важный момент. Не спортивная форма, а именно психология. Он сможет собраться, я уверен. Для этого только надо время. Такие вещи бесследно не проходят, а рубец на сердце надо зарастить. Не сомневаюсь, что после сезона эмоции улягутся, он отдохнет с семьей.

— Что-то можете добавить к словам о том, что из-за высказываний, в том числе и Александра Тихонова, IBU наказал Александра Касперовича?

— К тем фактам, перечисленным Сарой Фуссек-Хаккарайнен, в том числе из интернет-изданий, газет, мнение Александра Тихонова было взято под основу. И на основании его высказываний и фраз, в том числе, и было сфокусировано мнение против Саши Логинова.