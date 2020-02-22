ЧМ-2020 по биатлону
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Вирер великолепно отстрелялась в эстафете — 19 секунд на стойке

23:00
Доротея Вирер.
Доротея Вирер.
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Итальянка Доротея Вирер показала эффектную стрельбу на стойке в женской эстафете на чемпионате мира. Биатлонистке понадобилось всего 19 секунд на стрельбу, она ушла с рубежа первой с большим отрывом.

Успех Вирер и бежавшей на первом рубеже Лизы Виттоцци не смогли развить их партнерши по команде. В результате Федерика Санфилиппо и Микела Каррара провалили гонку, и итальянки стали лишь десятыми.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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