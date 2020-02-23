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Логинов выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место

12:14
Александр Логинов. Фото Reuters
Александр Логинов. Фото Reuters
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Российский биатлонист Александр Логинов планирует выступить на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом спецкору «СЭ» Владимиру Иванову сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

— Говорили до 3 ночи, — сообщил Касперович. — Масс-старт Александр не бежит. Но в Нове-Место планирует выступить.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживает Логинов, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон биатлониста.

Седьмой этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта.

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