Логинов выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российский биатлонист Александр Логинов планирует выступить на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом спецкору «СЭ» Владимиру Иванову сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

— Говорили до 3 ночи, — сообщил Касперович. — Масс-старт Александр не бежит. Но в Нове-Место планирует выступить.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживает Логинов, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон биатлониста.

Седьмой этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта.