ЧМ-2020 по биатлону
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Адвокат Логинова рассказал, что уголовное дело не помешает биатлонисту покинуть Италию

21:54
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Адвокат россиянина Александра Логинова прокомментировал информацию о том, что на его клиента и личного тренера биатлониста Александра Касперовича заведено уголовное дело в Италии.

22 февраля во время чемпионата мира-2020 в Антерсельве итальянская полиция в 6 утра пришла в отель, где базировалась сборная России, и устроила обыски в номерах спортсмена и тренера.

«В отношении моих клиентов заведено уголовное дело, но нет никаких препятствий для того, чтобы они покинули Италию, — приводит слова Цоггелера ТАСС. — Расследование только в самом начале, и прокурор по его окончании может попросись открыть судебный процесс или закрыть дело».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7824259

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