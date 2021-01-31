Подтверждение лидерства. «Зенит» сломил «Локо» в матче недели

Мощный дабл-дабл Томаса и более 60 процентов точных трехочковых сделали разницу

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 90:85 (35:22, 13:20, 23:21, 19:22)

«Зенит»: Томас (30 очков + 11 подборов), Риверс (16), Пангос (13).

«Локомотив-Кубань»: Кроуфорд (20), Гордон (15), Кузминскас (14).

Судьи: Томаш Травицски (Польша), Станислав Валеев, Максим Житлухин (оба — Россия).

31 января. Санкт-Петербург. СК «Олимпийский». 1557 зрителей.

«Зенит» взял реванш у «Локомотива-Кубани» за поражение в первом круге, которое так и остается единственным для клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Правда, чтобы обыграть команду Евгения Пашутина сине-бело-голубым пришлось приложить максимум усилий. «Локо» был очень близок к тому, чтобы сравнять счет в заключительной четверти, но на последних минутах все решило мастерство Кевина Пангоса (забросил важный трехочковый) и Уилла Томаса (великолепно сыграл в защите). В целом американец провел один из лучших матчей в составе «Зенита», набрав 30 очков, 11 подборов и 36 баллов за эффективность действий. Самым результативным игроком в составе гостей стал Джордан Кроуфорд (20 очков).

Дебют Гордона

Несмотря на сверхуверенную игру в этом сезоне и фактор своей площадки, «Зенит» не считался однозначным фаворитом этой встречи. «Локо» выиграл три последних матчах подряд в этом противостоянии. Причем в декабре 2020-го краснодарцы обыграли лидеров сезона с разницей «+15». Тогда «Локо» сполна воспользовался усталостью соперника, который проводил четвертую игру за семь дней.

В этот раз ситуация несильно изменилась. На этой неделе «Зенит» провел два тяжелейших гостевых матча с «Барселоной» и «Миланом». В обоих уступил. «Локо» же в среду одержал домашнюю победу над «Партизаном» в Еврокубке и спокойно три дня готовился к матчу недели. К тому же в ряды красно-зеленых добавился опытный центровой Дрю Гордон, призванный заменить выбывшего до конца сезона Алана Уильямса. В первой половине чемпионата он выступал за «Автодор», приняв участие в 13 матчах Лиги, набирая 8,7 очка и 6,7 подбора в среднем за игру. Ранее Дрю защищал и цвета «Зенита» и был одним из ведущих игроков петербургского клуба в сезоне-2017/18. А вот другой американский новичок краснодарцев — Найджел Уильямс-Госс — эту игру пропускал.

«Зенит» был увереннее в концовке

У «Зенита» на площадке не появился Остин Холлинс, получивший день отдыха. Но и без своего основного защитника хозяева выдали сумасшедшую первую четверть: 35 очков за 10 минут, 7/8 — точных трехочковых. В начале второй десятиминутку подопечные Хавьера Паскуаля повели «+15», и казалось, что лидеры сезона уверенно возьмут очередную победу. Но после тайм-аута игроки «Локо» стал практически безупречно действовать в защите, а в быстрых прорывах свои очки легко набирали Кузминскас и Кроуфорд (48:42).

? @zenitbasket забивает 7 трехочковых в 1-й четверти против «Локо»! pic.twitter.com/oTmv166LK8 — VTB League (@VTBUL) January 31, 2021

Вторая половина началась с 9 очков от Уилла Томаса и рывка хозяев 10:2. Но краснодарцы вновь показали зубы. Уилл Каммингс взял на себя роль первой скрипки в атаке. Американец забивал сам и отлично ассистировал партнерам. «Локо» выиграл четверть (23:21), а в начале заключительного отрезка приблизился к сопернику на расстояние одной успешной атаки. Это стало возможно после точных дальних бросков Кузминскаса, Калниетиса и Кроуфорда. Но сравнять счет кубанцы так и не смогли. За две минуты до конца Пангос реализовал очередной трехочковый «Зенита» (88:80), а в ответной атаке Гордон (в целом неплохо дебютировавший за новую команду) совершил фол в нападении. Игра была сделана.

Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате (12/1), а «Локо» потерпел шестое поражение в сезоне, отдалившись от топ-3.