Генеральный директор международного баскетбольного турнира Илона Корстин — о новой концепции МВЗ, тяжелом выборе игроков и успешной работе с Иваном Ургантом.

14 февраля в Москве состоится Матч всех звезд (МВЗ) Единой лиги ВТБ-2021. Концепция пятого подобного шоу в истории турнира будет связана с празднованием Дня всех влюбленных. Об этом в интервью «СЭ» рассказала генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин. Также она отметила, что игроки с удовольствием откликнулись на приглашение поучаствовать в конкурсах, и поведала, кого из баскетболистов будет не хватать в российской столице.

Вместо звездного музыканта решили пригласить хор в составе 100 человек

— Возможно, Единая лига ВТБ так и останется единственным баскетбольным чемпионатом в Европе, который проведет МВЗ. Вам тяжело далось это решение?

— Это решение далось нам нелегко, учитывая, что мы принимали его полгода назад, когда ситуация с распространением коронавируса была на пике, люди только выходили с карантина. А к Матчу звезд надо долго и кропотливо готовиться, чтобы красиво совместить спорт и шоу. Плюс мы тогда не понимали, можно ли будет допустить на трибуны зрителей или придется ограничиваться только телекартинкой. Мы проработали разные сценарии развития событий и были готовы к любым изменениям эпидемиологической обстановки. Спасибо спонсорам, что поддержали нас в этот момент. И конечно, отрадно, что власти Москвы разрешили присутствие 50 процентов болельщиков на спортивных событиях с конца января. Это значительно украсит наш матч.

— Удалось ли привлечь дополнительных партнеров на Матч звезд?

— Да, удалось привлечь «ВТБ Мои Инвестиции» и Hoff — они будут спонсорами именно в рамках предстоящего Матча звезд.

— В прошлом году тематикой МВЗ были высокие технологии. Какой концепция будет в этом раз?

— Учитывая, что в этом году МВЗ пройдет 14 января, в День всех влюбленных, мы подумали, что было бы логично развить эту тему. На основе произведения Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» мы создали комикс с баскетбольным уклоном. Сами адаптировали сценарий. Наши главные герои — баскетболист и его девушка из группы поддержки. На протяжении всей игры между ними будут развиваться романтические отношения. Чтобы никто не запутался в перипетиях сценария, на каждом зрительском месте будет лежать этот комикс, который позволит ориентироваться в сюжете. Уверена, что будет очень интересно. Под это шоу композитор специально для нас написал музыку. То есть мы не будем заимствовать музыкальное произведение, а создадим свой уникальный продукт.

Пары всегда по-особому проводят 14 февраля, и мы хотим помочь им сделать этот день незабываемым. Так что на наш МВЗ вполне можно подготовить сюрприз для своей любимой. Возможно, даже решиться сделать предложение. Так что все будет в духе романтизма.

— Звучит интригующе. Что еще уникального будет на этом МВЗ?

— В этом году мы решили не приглашать звездного музыканта, как делали четыре раза до этого, а сделали выбор в пользу хора в составе 100 человек. Ребята будут находится в «грязной зоне» вместе со зрителями и развлекать их. Такого еще никто не делал.

Мы часто сталкиваемся с махинациями в голосовании за игроков

— Игроки с энтузиазмом восприняли вызов на МВЗ? Были ли те, кто пока не подтвердил своего участия, ссылаясь на лишний переезд в период пандемии?

— Нет, все с удовольствием откликнулись на наше приглашение. В связи с этим мне сразу вспоминается наш первый МВЗ, когда мы действительно получили много отказов. Но с годами МВЗ приобрел популярность среди баскетболистов, они воспринимают это событие как праздник, возможность перезагрузиться. Это не просто красивые слова. На первом этапе, когда за игроков голосуют болельщики, мы часто сталкиваемся даже с махинациями. Выясняли, что кто-то получил множество голосов от ботов, чтобы попасть в список шестидесяти шести. Но наш партнер «ВКонтакте» легко отслеживает такие манипуляции, и эти голоса просто не засчитываются. Видимо, некоторые до сих пор этого не знают. Но для Лиги такой ажиотаж приятен.

— Тяжело ли дался выбор четырех игроков, получивших Wild card? Есть ли игрок, на ваш взгляд, который точно заслужил участия в МВЗ, но не попал в итоговые списки?

— Всегда тяжело делать этот выбор. В Лиге ВТБ выступает много достойных игроков. Например, представители «Зелены Гуры» не смогут приехать в Москву из-за участия в Кубке Польши. Хотя участие того же Иффе Лундберга напрашивалось (получил больше всего голосов журналистов среди иностранных игроков задней линии наряду с Айзейей Кэнаном. — Прим. «СЭ»). Он показывает очень яркую игру, действует очень эффективно. Знаю, что ряд российских клубов хотели переманить датчанина, но польский клуб принял решение сохранить разыгрывающего до конца сезона.

Сожалению, что не сыграет на МВЗ и Алан Уильямс, получивший тяжелую травму. До повреждения он показывал феноменальную статистику. То же самое касается и Николы Милутинова, за которого активно голосовали болельщики и журналисты. Думали мы и о Сергее Моне. Это значимая фигура для российского баскетбола, все болельщики его знают.

— Когда Лига объявит участников конкурсов трехочковых и данк-контеста?

— На следующей неделе. Мы уже направили игрокам приглашения и получили согласие на участие.

— Главными тренерами команд на МВЗ станут Евгений Пашутин и Хавьер Паскуаль. Учитывая, что Пашутин уже возглавлял «Звезд России», не было ли идеи пригласить наставника сборной России Сергея Базаревича или кого-то из бывших топ-игроков турнира?

— Нет, к кандидатуре Евгения Пашутина у нас не было никаких вопросов. Он уже давно возглавляет клубы Лиги ВТБ, долгие годы был единственным россиянином на этой позиции. Сейчас есть еще один российский специалист — Андрей Мальцев, но он провел всего несколько матчей во главе «Химок». Тем не менее он станет помощником Пашутина. Что касается Хавьера Паскуаля, то «Зенит» играет очень стабильно, идет на первом месте, одержал ряд ярких побед. Его приглашение более чем заслуженно, хотя в Лиге хватает отличных иностранных специалистов.

— Иван Ургант в очередной раз будет ведущим МВЗ. Больше никто не рассматривается на эту роль, или в будущем вы будете думать о других кандидатах? Нет желания посотрудничать с кем-то из популярных блогеров?

— Нам нравится работать с Иваном. Он любит баскетбол, активно следит за ним, очень популярен. Это позволяет нам рассчитывать на дополнительных зрителей. Мы всегда рассматриваем и другие варианты, составляем списки, но когда начинаем общаться и углубляться в детали, то некоторые нюансы нас не устраивают. Мир шоу-бизнеса довольно сложный. Найти человека, который был бы суперответственным, профессиональным и очень популярным, не так легко. Иван именно такой. А ответственность у нас огромная, нам нельзя ошибаться. Все-таки МВЗ — это визитная карточка Лиги ВТБ.

— Довольны ли вы ходом продаж билетов, остались ли они в наличии?

— Более чем. Осталось совсем мало билетов, все лучшие места уже проданы. Конечно, МВЗ мы всегда делаем для болельщиков. Жаль, что в этом году не будет аншлага, но мы постараемся компенсировать этот пробел, не зависящий от нас, отличным шоу, которое все желающие смогут увидеть на экране ТВ или в интернете в хорошем качестве.