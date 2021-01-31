ЦСКА: плюс Джеймс, минус Милутинов. Черная неделя чемпиона

Поражение от «Баварии» с антирекордом и травма основного центрового

История конфликта ЦСКА и Майка Джеймса разрешилась примирением (хочется надеяться, что не временным). Разыгрывающий остается в столичном клубе, несмотря на все трудности с главным тренером и партнерами по команде. Президент армейцев Андрей Ватутин отметил, что с американцем были «определенные» проблемы, но говорить о них не хочется. По его словам, обеим сторонам предстоит большой объем работы, а оценки [продолжения сотрудничества] можно давать только спустя какое-то время. Увы, но возвращение Джеймса было омрачено тяжелой травмой другого лидера коллектива.

«Я выбрал не лучший способ справиться с проблемами»

Сам Майк извинился перед клубом за лишнее негативное внимание к ЦСКА.

— Мой дедушка умер 8 января после непродолжительной борьбы с раком легких, — сказал Джеймс официальному сайту ЦСКА. — С этого момента мою личную жизнь начало трясти, многое изменилось. К сожалению, это повлияло и на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появились в средствах массовой информации. Во-первых, я бы хотел сказать, что эта тема для меня глубоко личная, и мне бы не хотелось читать об этом в СМИ. Во-вторых, хотел бы отметить, что есть несколько способов справиться с проблемами, и в этой ситуации я выбрал не лучший способ для себя или для клуба, который я представляю. Так что я бы хотел извиниться и сказать, что внимание, которое привлекла эта ситуация, — это совсем не то, как моего дедушку нужно было бы запомнить или говорить о нем. Мы с ЦСКА отработаем эту ситуацию изнутри и пройдем через это как команда. Я был бы признателен, если бы люди оставили эту тему в прошлом. Я ценю все добрые пожелания в адрес моей семьи. Спасибо вам, что небезразличны!

30-летний Джеймс вернулся к тренировкам с командой и может принять участие в игре с «Зеленой Гурой» 1 февраля. После прошлого дисциплинарного наказания Майк вернулся на паркет с удвоенной энергией. Сейчас бы ЦСКА было бы очень кстати повторение такого сценария.

Без Джеймса армейцы одержали очень тяжелую выездную победу над «Альбой» (71:68) и уступили дома «Баварии» (66:69). В игре с мюнхенцами в заключительной четверти подопечные Димитрис Итудиса набрали всего 6 очков — антирекорд клуба в этом сезоне. Это поражение стало четвертым для команды в последних шести играх Евролиги.

— Если честно, то я не удивлен последним результатам ЦСКА, — отметил в интервью «СЭ» президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — В последние годы армейцы выходят на пик формы в декабре, а в январе наступает спад. Так что ничего страшного не происходит. Думаю, что все будет в порядке, а перерыв, когда у нас запланирован Матч звезд, пойдет на пользу коллективу. Ни один клуб Евролиги не может пройти регулярку ровно. В начале сезона неудачно выступал «Реал», в декабре серию поражений потерпела «Барселона», «Фенербахче» и «Анадолу» играют с перепадами. Понятно, что у основных конкурентов армейцев покачественнее скамейка. Та же «Барса» провела серию успешных матчей без Миротича и Брэндона Дэвиса.

Будет ли клуб искать замену Милутинову?

Правда, болельщики армейцев недолго радовались возвращению своего лучшего снайпера. Менее чем через час стало известно, что травма плеча центрового команды Николы Милутинова, полученная в субботней игре с «Баварией», оказалась очень серьезной. Сербу потребуется операция, которая не позволит ему выйти на паркет в нынешнем сезоне...

Потеря Милутинова равноценна потенциальному расставанию с Джеймсом. Экс-игрок «Олимпиакоса» быстро влился в новый коллектив и приносил ему очень много пользы. В нынешнем сезоне Никола являлся лидером Евролиги по подборам (8,6) и подборам в нападении (4,4), занимал шестое место по эффективности (17,9). В гостевой встрече с «Миланом» 26-летний центровой установил рекорд Евролиги всех времен по отскокам на чужом щите (16) и был признан MVP декабря.

Высока вероятность, что теперь ЦСКА все-таки придется выйти на рынок свободных агентов и подписать «большого» до конца сезона-2020/21. У клуба и так был сокращенный ростер, и сейчас в распоряжении Итудиса осталось две рабочие опции: Йоханнес Фойгтманн и Джоэл Боломбой. При этом рост Джоэла (204 см), при всей его физической мощи, не позволяет ему тягаться с классическими пятыми номерами. Да и Фойгтманну комфортнее на позиции тяжелого форварда.

Если же клубу не удастся быстро найти игрока, подходящего системе Итудиса, то свой шанс на игровые минуты в обоих турнирах может получить 20-летний Александр Шашков, заявленный в Евролигу. Также не стоит забывать, что у ЦСКА травмирован еще один игрок стартовой пятерки — Уилл Клайберн. Хотя MVP последнего «Финала четырех» Евролиги уже близок к возвращению на паркет.