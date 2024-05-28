ЦСКА уничтожил УНИКС. Мело сделал заявку на награду MVP

Два поражения в Казани убивают интригу финальной серии?

УНИКС — ЦСКА — 83:94 (8:23, 31:25, 17:21, 27:25)

УНИКС: Найт (22 + 5 подборов), Димитриевич (18 + 9 передач), Лабери (14), Рэйнольдс (11), Кулагин (11)

ЦСКА: Тримбл (20), Жан-Шарль (14), Уэйр (10 + 8 передач), Астапкович (10)

Счет в серии: 0-2

Следующая игра: 31 мая в Москве

Московский ЦСКА одержал вторую победу над УНИКСом в Казани, и на этот раз сделал это уверенно. Казанцы очень сильно страдают в отсутствие Исмаэля Бако. Игравший без замен Джален Рейнольдс откровенно проваливает старт серии, а вот лидеры ЦСКА в полном порядке. Особенно Мело Тримбл и Ливио Жан-Шарль.

Без шансов

Игроки УНИКСа не отошли от обидного поражения в первой игре. После пяти сыгранных минут ЦСКА вел с разницей «+15», а хозяева успели совершить пять потерь. Велимир Перасович взял тайм-аут, но разбудить своих подопечных не получилось. ЦСКА уверенно забрал первую четверть. Проходы Тримбла был суперэффективны, а Джекири и Мбай регулярно забирали подборы на чужом щите. Во второй десятиминутке Астапкович забил сверху после классного паса Антонова, а потом реализовал трехочковый (28:9). Казалось, что на этом можно заканчивать матч.

Лабери был с этим не согласен. Француз забросил два трехочковых подряд, а Андреас Пистиолис тут же позвал своих парней на минутное совещание. Не помогло. УНИКС без Рейнольдса сделал мощный рывок (11:4), и если бы не пара коронных проходов Тримбла, сделавшего серьезную заявку на приз MVP плей-офф, казанцы максимально приблизились бы к сопернику. Однако и «-9» не казались трагедией, учитывая стартовый провал.

Правда, в первом же владении после перерыва ЦСКА обозначил, что понимает всю опасность ситуации. Ухов реализовал давнюю попытку, а Астапкович забил в силовом проходе. УНИКС ответил трехочковым Димитриевича и перехватом Найта. Однако, чтобы догнать соперника, надо было не только забивать, но и обороняться. А с этим у казанцев были серьезные проблемы. Против Мело и хозяева ключики так и не нашли. По итогам третьей четверти на счету американского защитника было 20 очков. Плюсом собрал на себе семь фолов. Жан-Шарль же был настолько эффективен в трехсекундной зоне, что в какой-то момент показалось, что он рановато поменял Евролигу на Лигу ВТБ.

ЦСКА же во второй половине грамотно отрезал от мяча Димитриевича, а Рейнольдс сосредоточился на своем броске (не замечая партнеров) и продолжал мазать из убойных позиций. С такой игрой лидеров в плей-офф выиграть невозможно. За четыре минуты до конца ЦСКА выигрывал у чемпиона регулярки «+16». А Уэйр дважды подряд кидал открытые трехочковые. Слова Перасовича о том, что его команде надо прибавить в обороне, растворились в гуле «Баскет Холла».

Владимир Перасович. Фото БК УНИКС

Лучшая гостевая команда

Концовку немного скрасил перформанс Эрика Грина, доигрывавшего сезон с травмой, но расклад сил это поменять не могло. Серия переезжает в Москву и вполне может закончиться всухую. Если, конечно, Димитриевич и Рейнольдс не включат режим супергероев.

Интересно, что армейцы являются лучшей гостевой командой нынешнего плей-офф. Красно-синие на выезде одержали пять побед в шести матчах.

Команды в этой серии демонстрируют завидное хладнокровие в исполнении штрафных. За два матча армейцы смазали всего один бросок с линии из 30. В пассиве казанцев две такие осечки — они реализовали 36 из 38 своих штрафных.

«Соперник доминировал над нами с первой до последней секунды, — подчеркнул Перасович. — Это один из тех матчей, когда мы пытались, но не имели практически ни одного шанса. Полагаю, что первая четверть задала вектор дальнейшему ходу игры. После этого мы старались, пытались, боролись, но у нас не хватило сил на камбэк. Ближе всего УНИКС подобрался к ЦСКА на «-6» в третьей четверти. Однако затем мы допустили несколько ошибок в защите, а армейцы атаковали нас очень разнопланово и всегда успешно. Так что нам многое нужно изменить, если мы хотим быть конкурентноспособными в Москве».

Пистиолис отметил, что после такого успеха его команде важно сохранять концентрацию.

«Мы провели отличный матч, — заметил греческий специалист. — От начала и до конца игры команда выглядела очень уверенно и лидировала на протяжении всей встречи. Нам удалось улучшить те моменты, в которых мы хотели прибавить по сравнению с предыдущим матчем. Еще остается много компонентов, которые мы можем усовершенствовать к третьей игре. Мы еще не выполнили главную задачу. Нам нужно одержать еще две победы. Важно сохранять концентрацию, потому что наш соперник показывает нам, что готов воспользоваться любой ошибкой».

Следующие матчи финальной серии:

31 мая, Москва, 20.00

2 июня, Москва, 14.00

5 июня, Казань, 19.30 — если понадобится

8 июня, Москва, 14.00 — если понадобится

11 июня, Казань, 19.30 — если понадобится