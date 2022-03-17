Капитана сборной Польши по баскетболу проклинают за возвращение в Россию. Он удалил аккаунты в соцсетях, чтобы сосредоточиться на игре

Матеуш Понитка хочет принести титул питерскому «Зениту», все остальное для него сейчас не имеет значения.

В отличие от ряда конкурентов по Единой лиге ВТБ, менеджмент «Зенита» отлично сработал в кризисной ситуации, вернув в состав всех ключевых легионеров. Речь о пятерке американцев — Джордане Лойде, Билли Бэроне, Тайсоне Картере, Алексе Пойтрессе и Джордане Мики, а также о поляке Матеуше Понитке. По информации «СЭ», капитан сине-бело-голубых сыграл важную роль в том, чтобы иностранные баскетболисты все вместе продолжали выступать за клуб из Санкт-Петербурга. В Польше многие очень рассердились по поводу возвращения Понитки в Россию. Пошли намеки на то, что игрока надо лишить капитанской повязки в национальной команде, а журналист местного телеканала Polsat Sport Адам Романски сообщил, что «Зенит» якобы потребовал от Матеуша семизначную сумму компенсации в случае, если тот решит расторгнуть контракт.

Странные заявления

Романски объясняет свою информацию тем, что ФИБА не признала право иностранных баскетболистов на прекращение соглашений с российскими командами, как это сделала ФИФА. Также он сообщил, что помимо неустойки Понитке пришлось бы пропустить два следующих года карьеры, потому что его договор с «Зенитом» действует до лета 2024 года.

Если следовать из логики польского журналиста, выбора у Понитки не было. Отказ возвращаться в Санкт-Петербург практически стоил бы ему профессиональной карьеры. Но эта информация не соответствует действительности. В «Зените», как и в ЦСКА, придерживались простого принципа: если игрок не хочет выступать за клуб по политическим причинам, то удерживать его нет смысла. Именно поэтому после отъезда легионеров сине-бело-голубые вышли на рынок, подписав трех свободных агентов — Сергея Моню, Виталия Фридзона и Егора Вяльцева, а также форварда «Новосибирска» Аарона Карвера.

Матеуш Понитка. Фото Global Look Press

Никаких ультиматумов Понитке и другим иностранцам в «Зените» не ставили. Если же говорить про размер неустойки, то в европейском баскетболе она гораздо ниже, чем заявляет Романски. Например, Даниэль Хэкетт и Иффе Лундберг выкупили свои контракты у ЦСКА за 100 тысяч евро. Можно предположить, что соглашение Понитки, учитывая его продолжительность, дороже, но ненамного. А принимая во внимание доходы форварда, сумма стала бы для него не столь критичной.

Еще один важный момент, который стоит подчеркнуть. Ранее Романски никогда не давал никаких инсайдов о европейском баскетболе. На его сайте последнее упоминание об этом виде спорта — описание команд польского чемпионата в 2019 году. Канал на YouTube посвящен смешным моментам в самой лучшей игре с мячом, которые миксуются с нарезкой ярких фраз звезд местного шоу-бизнеса. Поэтому очень странно, что сейчас именно Романски «раскрывает» внутреннюю кухню о ситуации с легионерами «Зенита» (в этом же материале он пишет о том, что сине-бело-голубые засудят на большие деньги уехавших литовцев Гудайтиса и Кузминскаса).

Настоящий капитан

Понитка выступает в России с 2018 года. Сначала провел сезон в «Локомотиве-Кубань», затем два года — в «Зените». Летом 2021 года Матеуш продлил контракт с питерцами еще на три года.

В сезоне-2020/21 польского легионера выбрали капитаном. Это не случайно. Понитка — один из самых неуступчивых баскетболистов, когда-либо выступавших в нашей стране. По признанию партнеров, это боец до мозга костей, нет ситуаций, когда парень опускает руки. Даже если «Зенит» безнадежно уступает в заключительной четверти, форвард будет бороться до конца в каждом эпизоде. Плюс у него есть принципиальная позиция по многим вопросам. Не зря Матеуша выбрали вице-президентом профсоюза игроков Евролиги.

Такой характер можно объяснить происхождением Понитки. Он родился в маленьком городке Острув-Велькопольский с населением около 70 тысяч человек. Пробиться оттуда на вершины европейского баскетбола — уже огромное достижение. В 19 лет Матеуш дебютировал в Евролиге за «Ассеко Проком», затем играл в «Остенде», «Зелена Гуре», «Каршияке» и «Тенерифе». В 2016 году Понитку признали восходящей звездой Еврокубка, а в 2018 году включили в символическую пятерку чемпионата Испании — сильнейшей лиги Старого Света.

Матеуш Понитка. Фото Global Look Press

Понитка выступал за сборную Польши всех возрастов, став серебряным призером ЧМ-2010 (U-17) и выиграв дивизион B чемпионата Европы-2013 (U-20). Именно Матеуш помог национальной команде добиться исторического достижения — выйти в четвертьфинал ЧМ-2019. Тогда во втором групповом этапе поляки в решающем матче победили Россию, а героем матча стал как раз зенитовец. В той встрече Понитка набрал 14 очков, сделал 9 подборов и отдал 3 передачи.

В прошлом году он получил тяжелую травму, пропустив концовку клубного сезона. Тем не менее Матеуш приложил все усилия, чтобы восстановиться к олимпийской квалификации, и едва не вывел Польшу на Игры-2020 в Токио. После этого говорить о том, что человек предавал честь страны, как минимум неэтично.

— Понитка всегда был индивидуалистом, — написал в своей соцсети бывший игрок НБА Марчин Гортат. — Неизменно шел своим путем — иногда хорошим, иногда плохим. Сейчас принял решение, которое от него можно было ожидать, думал только о себе. Для меня здесь нет большого шока или удивления. Каждый имеет на это право. Грустно, что он капитан нашей сборной. Мне кажется, многие ожидали другого. Вы должны помнить, что капитанскую повязку ему дал президент. Теперь он принимает двойную критику за исполнение такой роли. Но все эти аспекты в сторону, вопрос в другом. Где характер, эмоции человека? Где единство, поддержка? Давайте дождемся заявления Матеуша.

Отметим, что заявлений от капитана «Зенита» не последует. Чтобы не отвлекаться от баскетбола летом 2021 года, Понитка удалил все свои аккаунты в соцсетях. А лучшим ответом на критику стал бы долгожданный чемпионский титул сине-бело-голубых.