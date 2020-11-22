УНИКС выходит на положительный баланс. Казанский клуб дожал «Химки»

Подопечные Димитриса Прифтиса впервые за полтора года обыгрывают желто-синих.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

УНИКС — «Химки» — 83:76 (25:17, 16:17, 18:20, 24:22)

УНИКС: Кэнан (21), Смит (20), Браун (14)

«Химки»: Швед (16+11 передач), Мики (15), Монро (15)

Судьи: Петри Мантыла (Финляндия), Илья Путенко, Станислав Валеев (оба — Россия)

22 ноября. Казань. «Баскет-холл». 3021 зрителей.

Противостояние «Химок» и УНИКСа — одно из главных в Единой лиге ВТБ. За последние три года команды дважды разыгрывали между собой путевку в Евролигу. Оба раза в полуфинале победил подмосковный клуб. В сезоне-2017/18 это случилось в одной игре в рамках «Финала четырех» в Москве (76:71), а в сезоне-2018/19 желто-синие оказались сильнее в серии (3:1). Хотя тогда все начиналось с домашнего успеха казанцев (96:91), но затем подопечные Римаса Куртинайтиса выиграли три матча подряд. В прошлом сезоне химчане довели свою победную серию над УНИКСом до пяти матчей. В Подмосковье клуб из столицы Татарстана уступил с неприличной разницей «-26», а в Казани была очень плотная борьба (96:91).

В этот раз от команд также стоило ожидать искрометного и конкурентного баскетбола. Команда Димитриса Прифтиса очень уверенно играет дома (5:1 в этом сезоне, учитывая игры Еврокубка), а гости на этой неделе потерпели болезненное поражение от «Анадолу Эфес» в Евролиге (77:105) и горели желанием реабилитироваться. К тому же желто-синие по объективным причинам показали слабый старт в Лиге ВТБ-2020/21. Три победы в семи играх — не лучший результат для безоговорочного лидера прошлого сезона. УНИКС тоже не блистал в октябре и ноябре, проиграв «Локомотиву-Кубань» (81:93) и «Зелена Гуре» (86:92).

Это можно объяснить тем, что обе команды пока находятся на стадии становления, а лидеры коллективов — Алексей Швед и Айзейя Кэнан — только набирают боевую форму. Хотя в этот вечер оба баскетболиста, имеющие богатый опыт игры в НБА, порадовали три тысячи болельщиков, собравшихся в «Баскет-холле», своими нестандартными действиями.

В этом матче Прифтис не смог рассчитывать на атакующего защитника Джона Холланда и тяжелого форварда Окаро Уайта. Не смог сыграть с «Химками» и Джордан Теодор, о возвращении которого УНИКС объявил 20 ноября. У Куртинайтиса тоже были проблемы с составом. По-прежнему травмированы Стефан Йович и Девин Букер. Зато в строй вернулся Юнас Жеребко, не игравший с «Анадолу» из-за отравления.

Еще одну интригу встрече придавал первый приезд Эррика Макколлума в Казань в качестве игрока «Химок». Последние два сезона брат знаменитого Си Джея Макколлума был лидером казанцев, но в это межсезонье решил вернуться в клуб, выступающий в Евролиге. Правда, в первой игре Эррик откровенно пожалел своих бывших партнеров: 10 очков, 3 передачи и 2 перехвата. Это явно не лучший показатель для потенциально второго снайпера команды. Зато пришедший на ему смену в УНИКС Айзейя Кэнан доказал, что способен навести шороха в европейском баскетболе.

Двадцать одно очко экс-разыгрывающего «Филадельфии» (7 из них пришлись на концовку) во многом предопределили исход встречи. Пока Кэнан только готовил свои снаряды, хозяева держались на плаву за счет действий капитана команды Джамара Смита, который очень стабилен в последние годы, и двух российских игроков — Дмитрия Узинского и Павла Антипова. Первый очень здорово оборонялся против Шведа, отыграв более 32 минут, а Антипов забивал в самые важные моменты встречи (3/7 трехочковых).

«Химки» пришли в себя во второй половине. В третьей четверти гости не пропускали 4 минуты подряд, а Швед в это время раздавал великолепные передачи на игроков передней линии. После очередного попадания Жеребко желто-синие сравняли счет — 65:65.

Хозяева встрепенулись после трехочкового Смита и снова захватили лидерство. Напряженный обмен результативными выпадами, которые зачастую завершали Кэнан и Швед, продолжался вплоть до важного владения «Химок». За 24 секунды до сирены Монро обыграл опекуна, но неожиданно смазал бросок из-под кольца при счете 76:79. Мяч оказался у Смита — тактический фол, два попадания с линии и очередное холостое владение гостей с промахами Тиммы и Шведа. Игра была сделана.

УНИКС выиграл свой третий матч в чемпионате Лиги ВТБ и вышел на положительный баланс, «Химки» же потерпели уже пятое поражение. За 19 матчей прошлого сезона у них была всего одна неудача — пора выходить из кризиса.