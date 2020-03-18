Жеребко рассказал о русских корнях

Форвард «Химок» Йонас Жеребко рассказал о своих родителях. Его родственники имеют русские корни.

— Мой отец родился и вырос в США, мама — в Швеции, — цитирует шведа VTBRussia. — Отец, кстати, играл в баскетбол за команду Сиракузского университета. Знаю, что мои бабушка и дедушка родом из Восточной Европы: бабушка — из Польши, дед — из России. Если вкратце, то так. Хотелось бы побольше разузнать о своем семейном древе, конечно. Однажды я займусь этим. Возможно, даже этим летом.

— Русские корни помогают осваивать язык?

— Конечно, я уже знаю некоторые фразы, но для полноценного изучения языка потребуется гораздо больше времени. Впрочем... почему бы и нет? Мне нравится в России, здесь хорошо. Приятные люди, отличные болельщики, вкусная еда. Жаловаться точно не на что. Жизнь в России хорошо на мне отражается.