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Жеребко рассказал о русских корнях

03:21
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Форвард «Химок» Йонас Жеребко рассказал о своих родителях. Его родственники имеют русские корни.

— Мой отец родился и вырос в США, мама — в Швеции, — цитирует шведа VTBRussia. — Отец, кстати, играл в баскетбол за команду Сиракузского университета. Знаю, что мои бабушка и дедушка родом из Восточной Европы: бабушка — из Польши, дед — из России. Если вкратце, то так. Хотелось бы побольше разузнать о своем семейном древе, конечно. Однажды я займусь этим. Возможно, даже этим летом.

— Русские корни помогают осваивать язык?

— Конечно, я уже знаю некоторые фразы, но для полноценного изучения языка потребуется гораздо больше времени. Впрочем... почему бы и нет? Мне нравится в России, здесь хорошо. Приятные люди, отличные болельщики, вкусная еда. Жаловаться точно не на что. Жизнь в России хорошо на мне отражается.

Дополнительная информация:

https://vtbrussia.ru/sport/liga-vtb/my-mozhem-pobedit-lyubuyu-komandu-v-evrope-i-uzhe-ne-raz-eto-dokazyvali/

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