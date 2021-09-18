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«Зенит» вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

18:00
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В полуфинальном матче за Суперкубок Единой лиги ВТБ УНИКС встречался с санкт-петербургским «Зенитом». Матч завершился со счетом 83:76 в пользу «Зенита».

В финальном матче «Зенит» встретится с победителем другой полуфинальной пары — ЦСКА — «Локомотив-Кубань», которые сыграют позже 18 сентября.

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Иван Шитик все материалы автора

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