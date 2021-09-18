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Единая лига ВТБ осталась на 2-м месте рейтинга лучших европейских лиг от Eurohoops

15:52

Сайт Eurohoops представил ежегодный рейтинг лучших европейских лиг.

Единая лига ВТБ сохранила за собой 2-е место в топ-10, которое занимала и в прошлом году. На 1-м месте осталась испанская АСВ.

Рейтинг лучших европейских лиг сайта Eurohoops

2021 год

1 (1). Чемпионат Испании

2 (2). Единая лига ВТБ

3 (3). Чемпионат Турции

4 (5). Чемпионат Италии

5 (4). Чемпионат Франции

6 (6). Чемпионат Германии

7 (7). Чемпионат Греции

8 (8). Адриатическая лига

9 (9). Чемпионат Израиля

10 (10). Чемпионат Литвы

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Иван Шитик все материалы автора

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