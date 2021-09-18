Единая лига ВТБ осталась на 2-м месте рейтинга лучших европейских лиг от Eurohoops
Сайт Eurohoops представил ежегодный рейтинг лучших европейских лиг.
Единая лига ВТБ сохранила за собой 2-е место в топ-10, которое занимала и в прошлом году. На 1-м месте осталась испанская АСВ.
Рейтинг лучших европейских лиг сайта Eurohoops
2021 год
1 (1). Чемпионат Испании
2 (2). Единая лига ВТБ
3 (3). Чемпионат Турции
4 (5). Чемпионат Италии
5 (4). Чемпионат Франции
6 (6). Чемпионат Германии
7 (7). Чемпионат Греции
8 (8). Адриатическая лига
9 (9). Чемпионат Израиля
10 (10). Чемпионат Литвы
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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