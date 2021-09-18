Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

ЦСКА стал вторым финалистом Суперкубка Единой лиги ВТБ

21:28
Теги:

Во втором полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ ЦСКА встречался с клубом «Локомотив-Кубань». Матч завершился со счетом 91:78 в пользу московской команды.

В финале турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом», ранее победившим УНИКС (83:76).

«Локомотив-Кубань» проведет матч за третье место с казанской командой.

Финал и матч за бронзу пройдут 19 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Пермяки проиграли украинскому клубу и попрощались с Лигой чемпионов. Острое противостояние не в нашу пользу
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин-2021: расписание и результаты матчей плей-офф
Словения обыграла Польшу и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд