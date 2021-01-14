«Зенит» подписал контракт с американским центровым

Бывший центровой «Лейкерс» и «Хьюстона» Тарик Блэк подписал контракт с петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт команды.

Американец должен присоединиться к команде в Санкт-Петербурге уже в ближайшее время.

Как рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный, подписание Блэка должно помочь конкуренции с ведущими клубами Европы.

29-летний бигмен провел предыдущие два сезона за тель-авивский «Маккаби». В прошлом сезоне он набирал в Евролиге 9,1 очка и 4,8 подбора в среднем за матч. Тарик покинул израильскую команду в мае 2020 года.

Блэк провел в НБА четыре сезона и 220 матчей, набирая в среднем 4,9 очка и 4,7 подбора.