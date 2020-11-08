«Зенит» обыграл «Зелена Гуру»

«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл «Зелена Гуру» со счетом 94:74 (23:14, 30:24, 22:20, 19:16).

Самым результативным стал центровой польской команды Джеффри Грозель, набравший 23 очка

После этого матча «Зенит» с шестью победами в шести матчахлидирует в Лиге ВТБ, «Зелена Гура» с одной победой — на 12-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 74:94 (14:23, 24:30, 20:22, 16:19)

8 ноября. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».