«Зенит» обыграл «Зелена Гуру»
23:10
«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл «Зелена Гуру» со счетом 94:74 (23:14, 30:24, 22:20, 19:16).
Самым результативным стал центровой польской команды Джеффри Грозель, набравший 23 очка
После этого матча «Зенит» с шестью победами в шести матчахлидирует в Лиге ВТБ, «Зелена Гура» с одной победой — на 12-й строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зелена-Гура» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 74:94 (14:23, 24:30, 20:22, 16:19)
8 ноября. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».