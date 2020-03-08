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«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

16:34

«Зенит» победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал красноярец Денис Захаров, набравший 19 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:84 (11:25, 26:23, 16:20, 14:16)

Е: Захаров (19), Ребич (12), Грин (10), Гудумак (10).

З: Холлинс (15), Зубков (14), Айон (13), Томас (12), Понитка (11).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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