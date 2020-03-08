«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
16:34
«Зенит» победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал красноярец Денис Захаров, набравший 19 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:84 (11:25, 26:23, 16:20, 14:16)
Е: Захаров (19), Ребич (12), Грин (10), Гудумак (10).
З: Холлинс (15), Зубков (14), Айон (13), Томас (12), Понитка (11).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/