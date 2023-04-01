«Зенит» проиграл МБА в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» дома проиграл МБА в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 61:65.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. В составе питерского клуба 14 очков на счету Томаса Эртеля.

Второй матч четвертьфинальной серии между «Зенитом» и МБА состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является санкт-петербургский клуб.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва) — 61:65 (17:13, 22:20, 12:9, 10:23)

1 апреля. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».