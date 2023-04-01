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Сегодня, 19:56

Паскуаль о поражении от МБА: «Потеряли контроль, и когда ушли на «+14», то просто перестали играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от МБА (61:65) в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю МБА с победой. В этой игре мы контролировали ход матча вплоть до конца третьей четверти, на протяжении первых 30 минут. Но потом мы полностью потеряли контроль, и когда ушли на «+14», то просто перестали играть — что в защите, что в нападении. Позволили МБА вернуться, а потом не справились с давлением, не попадали открытые броски, сделали 6 потерь в последней четверти. С таким количеством брака невозможно побеждать. Что еще сказать? Это 0-1, и нам нужно играть дальше», — приводит слова Паскуаля сайт лиги.

Второй матч четвертьфинальной серии между «Зенитом» и МБА состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

БК Зенит
БК МБА
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