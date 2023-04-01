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Сегодня, 14:32

Карасев: «На «Зените» лежит серьезная ответственность. МБА в этом плане несколько легче»

Мария Гусева
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Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Конечно, за «Зенит» говорит опыт финалов, — цитирует пресс-служба клуба Карасева. — Но в то же время, на них лежит серьезная ответственность. Нам в этом плане несколько легче. То, что мы вышли в плей-офф — большой плюс для команды, мы выполнили серьезную задачу, и сейчас парни могут сделать только больше. Им нужно выбросить из головы лишние переживания и просто делать то, что они умеют. Главное — доказать самим себе, что можем соответствовать накалу таких матчей. Плей-офф — это совершенно другой уровень борьбы. Ты должен играть в эту минуту на максимум, здесь и сейчас, потому что иначе шанс что-то исправить будет уже только в следующем сезоне».

Первый матч серии пройдет сегодня, 1 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 16.00 мск.

Источник: https://mbabasket.pro/ru/news/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/18001
БК Зенит
БК МБА
Василий Карасев
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