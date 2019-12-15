«Зелена-Гура» в овертайме одолела «Цмоки-Минск»
22:19
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» принимала «Цмоки-Минск». Хозяева одержали победу в овертайме — 102:96.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зелена-Гура» — «Цмоки-Минск» (Минск) — 102:96 ОТ (23:21, 21:24, 19:26, 21:13, 18:12)
15 декабря. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».
Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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