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«Зелена-Гура» в овертайме одолела «Цмоки-Минск»

22:19
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» принимала «Цмоки-Минск». Хозяева одержали победу в овертайме — 102:96.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — «Цмоки-Минск» (Минск) — 102:96 ОТ (23:21, 21:24, 19:26, 21:13, 18:12)

15 декабря. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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