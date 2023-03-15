Заявка Краснодара на «Финал четырех» Единой молодежной Лиги ВТБ была единственной

Краснодарский «Локомотив-Кубань» стал единственным клубом, кто подал заявку на проведение «Финала четырех» Единой молодежной Лиги ВТБ, сообщает Vprognoze.ru.

По сведениям источника, «Зенит» не подавал заявку на проведение финального турнира, «Руна-2» и «ЦСКА-Юниор» хотели принять турнир, но в распоряжении на эти даты у них не было свободного зала. Поэтому заявка Краснодара была единственным вариантом.

«Финал четырех» пройдет с 13 по 14 апреля в Краснодаре на паркете МТЦ «Локомотив-Кубань».