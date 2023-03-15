МБА обыграл «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

МБА дома обыграл «Пари НН» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 71:67.

В составе хозяев самым результативным игроком стал Макар Коновалов — 14 очков. У гостей больше всех набрал Джеремейн Лав — 19 очков.

МБА замыкает турнирную таблицу этапа победителей с 14 победами в 30 матчах. «Пари НН» занимает 4-е место с 17 победами в 30 матчах.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

МБА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 71:67 (18:15, 23:22, 18:18, 12:12)

15 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».