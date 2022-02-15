Защитник «Астаны» установил новый рекорд результативности Единой лиги ВТБ

Казахстанская «Астана» на своей площадке переиграла российский «Локомотив-Кубань» (87:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Защитник «Астаны» Энтони Хики набрал 43 очка, а такжесделал трипл-дабл — достижение, которое до этого покорялось только шести игрокам в истории лиги. Для самого американца это еще и рекорд карьеры по набранным очкам, а вот трипл-дабл ему уже покорялся в одном из матчей чемпионата Греции.

43 набранных за матч очка — это второй результат в истории. Всего 6 очков ему не хватило, чтобы сравняться с рекордом Стевана Еловаца, в 2018-м году настрелявшего «Калеву» 49 очков. При этом Хики установил еще один рекорд: 43 очка — лучший результат в матчах, в которых не было овертайма.