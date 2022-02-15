Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:21

Защитник «Астаны» установил новый рекорд результативности Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент

Казахстанская «Астана» на своей площадке переиграла российский «Локомотив-Кубань» (87:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Защитник «Астаны» Энтони Хики набрал 43 очка, а такжесделал трипл-дабл — достижение, которое до этого покорялось только шести игрокам в истории лиги. Для самого американца это еще и рекорд карьеры по набранным очкам, а вот трипл-дабл ему уже покорялся в одном из матчей чемпионата Греции.

43 набранных за матч очка — это второй результат в истории. Всего 6 очков ему не хватило, чтобы сравняться с рекордом Стевана Еловаца, в 2018-м году настрелявшего «Калеву» 49 очков. При этом Хики установил еще один рекорд: 43 очка — лучший результат в матчах, в которых не было овертайма.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/entoni-hiki-bet-rekord-sezona-i-delaet-tripl-dabl-astana-obygryvaet-loko/
БК Астана
БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив-Кубань» уступил «Астане» в матче Единой лиги ВТБ
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости