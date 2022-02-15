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Сегодня, 17:54

«Локомотив-Кубань» уступил «Астане» в матче Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент

«Локомотив- Кубань» на выезде уступил «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара проиграла со счетом 83:87.

В составе победителей трипл-дабл оформил Энтони Хики (43 очка, 10 подборов, 11 передач). У гостей 17 баллов набрал Эрик Макколлум.

«Астана» прервала семиматчевую серию поражений в Единой лиге ВТБ.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» (Нур-Султан) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 87:83 (20:25, 24:21, 22:18, 21:19)

15 февраля.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
БК Астана
БК Локомотив-Кубань
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