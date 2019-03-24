Вячеслав Шушаков: "Сегодня "Парму" наказали за безалаберности в игре 1 на 1"

Главный тренер "Пармы" Вячеслав Шушаков считает, что его подопечным не хватило концентрации при игре в обороне в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Цмоки-Минск" (68:80), информирует официальный сайт турнира.

– "Парма" играла довольно агрессивно, и поэтому не хватило концентрации на подборах. Сарикопулос подбирал после неточных бросков своей команды и забивал. Мы где-то неправильно менялись в защите и позволяли греку много подбирать на нашем щите. Плюс дали возможность бросать Михайловичу и Саддлеру. Сегодня нас наказали за безалаберности в игре 1 на 1, – цитирует Шушакова пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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